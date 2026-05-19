В рамках WUF13 состоялось мероприятие на тему «Раннее предупреждение и климатически устойчивые города»

В рамках WUF13 состоялось мероприятие на тему "Раннее предупреждение и климатоустойчивые города".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, замминистра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева в своем выступлении на мероприятии отметила, что изменения климата и потеря биоразнообразия обусловливают необходимость создания новой системы для устойчивого развития городов и общин.

Она отметила, что Азербайджан так же столкнулся с различными экологическими проблемами и вызовами, связанными с климатом. "Крайне важно строить в городах здания и инфраструктуру, устойчивые к рискам и катастрофам, связанным с изменением климата", - сказала У. Тагиева.

Представитель Президента Азербайджанской Республики по климатическим вопросам Мухтар Бабаев в своем выступлении подчеркнул, что климатически устойчивые города должны быть основным элементом градостроительного планирования: "Этот процесс требует единого и скоординированного подхода. Ни одна страна не может в одиночку бороться с этими вызовами. Азербайджан активно вносит свой вклад в диалог и международное сотрудничество в этом направлении".

Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова привлекла внимание к вопросам изменения климата, формирования устойчивых городов и защиты уязвимых групп населения, а также безопасности женщин и детей.

Первый заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Хайям Мамедов рассказал в своем выступлении о поддержке нашей страной глобальных программ по борьбе с изменением климата: "На COP29 были выдвинуты важные инициативы в этом направлении. Частные компании и государство осуществляют совместное сотрудничество в данной сфере".

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Джабраил Ханларов отметил, что важное значение имеют общественное просвещение, планирование и реализация мер по снижению рисков катастроф на местном уровне, а также организация систем коммуникации.

Комиссар Европейской комиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства в 2014-2019 годах Димитрис Аврамопулос в своем выступлении отметил, что системы раннего оповещения и вопросы климатической устойчивости должны рассматриваться совместно: "В городской политике важно укреплять инфраструктуру и сохранять баланс между городом и природой. "Зеленые" коридоры, устойчивые водные системы и сокращение выбросов углерода являются ключевыми направлениями. Должна проводиться политика, основанная на науке, и укрепляться долгосрочное международное сотрудничество".

Замминистра сельского хозяйства Ильхама Гадимова обратила внимание на новые риски, вызванные ростом глобальной температуры, динамикой засухи, сокращением запасов пресной воды и другими экстремальными гидрометеорологическими явлениями. Она отметила, что наиболее уязвимой сферой к этим угрозам является именно аграрный сектор. Поскольку сельское хозяйство - это стратегическая отрасль, которая напрямую зависит от климатических факторов и обеспечивает макроэкономическую стабильность и продовольственную безопасность страны, повышение устойчивости в этом направлении является приоритетной задачей.

Мероприятие продолжилось панельной дискуссией.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.