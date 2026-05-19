Обсуждено развитие межпарламентского сотрудничества Азербайджана и Латвии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, обсуждения состоялись в ходе встречи членов рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Латвией с руководителем межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном парламента Латвии Олегом Буровым, который находится в нашей стране для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Латвией Камран Байрамов рассказал о значимости форума WUF13, отметив, что подобные мероприятия важны для обсуждения глобальных вызовов, устойчивого развития и расширения международного сотрудничества.

Было отмечено, что особая роль в развитии существующих дружественных отношений между Азербайджаном и Латвией принадлежит парламентской дипломатии. Он напомнил о визите председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Латвию, отметив, что такие взаимные визиты вносят важный вклад в углубление межпарламентских отношений, обмен опытом и расширение политического диалога.

В свою очередь, Олег Буров подчеркнул высокий уровень организации форума, проводимого Азербайджаном, и отметил значимость мероприятия с точки зрения содействия международному сотрудничеству и обсуждения актуальных вопросов урбанизации. Он отметил важную роль взаимных визитов глав государств в развитии отношений между Азербайджаном и Латвией, с удовлетворением напомнил о визите президента Латвии в Азербайджан в прошлом месяце и о состоявшихся на высоком уровне встречах.

На встрече выступили члены рабочей группы по межпарламентским связям с Латвией Азер Аллахверанов и Севиль Микаилова. В выступлениях были затронуты перспективы развития азербайджано-латвийских отношений в дипломатической, политической, экономической и гуманитарной сферах, значение межпарламентского сотрудничества, а также вклад взаимных визитов в дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

Во встрече приняли участие член рабочей группы по межпарламентским связям с Латвией Эльчин Мирзабейли и другие официальные лица.