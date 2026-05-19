Азербайджан сталкивается с новыми жилищными вызовами

На протяжении долгих лет Азербайджан сталкивался с войной и оккупацией со стороны соседней страны. Было оккупировано 23 процента территорий Азербайджана. Это привело к одному из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе после Второй мировой войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии "Жилье в центре глобальных коалиций", проходящей в рамках WUF13.

Х. Гаджиев отметил, что в тот период Азербайджан столкнулся с проблемой одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев: "Все они были лишены своих домов, условий проживания и социальных возможностей. В то время Азербайджан сталкивался с серьезными экономическими проблемами и трудностями развития. Несмотря на это, правительство начало создавать палаточные городки в качестве убежищ для беженцев. Один миллион беженцев был размещен в более 300 населенных пунктах".

Помощник Президента отметил, что эта жилищная программа реализовывалась в контексте геополитики и постконфликтного урбанизма Азербайджана: "Правительство взяло на себя обязательство предоставить беженцам и вынужденным переселенцам убежище, доступные условия проживания и базовые услуги. В то же время им предоставлялись различные государственные льготы. Однако их главным требованием к правительству Азербайджана было безопасное и достойное возвращение в свои дома. Учитывая условия того периода, правительство Азербайджана предприняло уникальный шаг и построило 300 тысяч квартир и домов для беженцев и вынужденных переселенцев. Цель заключалась в обеспечении того, чтобы люди жили в достойных условиях. Потому что на каждом языке выражение "мой дом" имеет особое значение. Будь он маленьким или простым, для человека его дом - это его крепость. Каждый человек должен иметь дом, где он сможет безопасно жить со своей семьей".

Он подчеркнул, что сейчас Азербайджан сталкивается с новыми реалиями и новыми жилищными вызовами.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.