Представитель Кыргызстана высоко оценил организацию WUF13 в Баку

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку организована на очень высоком уровне, а Ичеришехер произвел на нас особенно яркое впечатление.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал представитель Кыргызстана Алын Муратов в рамках WUF13 на церемонии открытия выставки Urban Expo.

Он отметил, что старинная архитектура в Баку хорошо сохранилась.

"В целом всё очень красиво, особенно понравился вечерний Баку. Также очень понравилась местная кухня - мы попробовали почти все", - сказал он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов - вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.