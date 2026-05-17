Названо заболевание опаснее хантавируса

Лихорадка Эбола имеет большие шансы на распространение, чем хантавирус.

Заболевание опаснее вызывающего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом вируса назвал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает Day.Az.

Онищенко отметил, что глобальное распространение лихорадки Эбола маловероятно. Однако дальнейшая ситуация в стране будет зависеть от принятых мер. Нужно уделить внимание санитарному контролю не только на государственных границах, но и на территориях, где может произойти завоз инфекции.

Доктор биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок отметил, что оснований считать, что хантавирус варианта Андес был создан искусственно в лаборатории, сейчас нет. Для выводов о возможном искусственном происхождении вируса необходимо сначала секвенировать его геном, сравнить с уже известными штаммами и оценить характер мутаций. Пока таких данных нет, и утверждать лабораторное происхождение преждевременно.