https://news.day.az/politics/1834850.html Президент Кении прибыл в Азербайджан Президент Республики Кения Уильям Руто прибыл в Азербайджанскую Республику 17 мая для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13). Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев и другие официальные лица.
Президент Кении прибыл в Азербайджан
Президент Республики Кения Уильям Руто прибыл в Азербайджанскую Республику 17 мая для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев и другие официальные лица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре