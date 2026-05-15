Перечислены легендарные функции Windows

Корпорация Microsoft должна вернуть классическое меню "Пуск" и другие знаковые функции Windows. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В колонке для медиа редактор Рич Хайн выделил важные функции операционных систем Windows, которые опередили время или были плохо встречены пользователями. В первую очередь среди легендарных особенностей ОС автор перечислил классическое меню "Пуск", которое было ориентировано на работу с приложениями. "Вы открывали его, находили то, что вам нужно, и выходили", - отметил Хайн, подчеркнув, что этой простоты не хватает Windows 11.

Также автор отметил дизайн "живых плиток" - прямоугольных элементов, адаптированных под сенсорные экраны и дисплеи планшетов. Журналист заявил, что "плитки" были резко негативно встречены сообществом Windows, однако они просто появились в неподходящее время. Данный элемент внедрили в Windows 8, которая вышла в 2012 году.

Наконец специалист выбрал Windows Media Center в качестве культовой особенности ОС от Microsoft. По словам автора, это была удобная программа для просмотра телепередач в прямом эфире, записи видео, воспроизведения видео, музыки, фотографий и локальных медиафайлов. Рич Хайн предположил, что эту утилиту Windows убил интернет и стриминговые сервисы.