В Азербайджане впервые запустили оплату по распознаванию лица в общественном транспорте

С сегодняшнего дня в сфере общественного транспорта Азербайджана впервые на железных дорогах внедрена система оплаты по распознаванию лица SİMA Pay.

Согласно информации, предоставленной Trend ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на начальном этапе воспользоваться системой можно при проходе через турникеты на Бакинском железнодорожном вокзале, Сумгайытском железнодорожном вокзале и остановочном пункте "Кёроглу", передает Day.Az.

На следующем этапе планируется внедрение данной услуги на всех станциях и остановках Абшеронской кольцевой линии, а также по всей железнодорожной сети страны.

Пассажиры могут воспользоваться этой услугой, зайдя в раздел "Проход по лицу" в мобильном приложении ADY Mobile.

Отмечается, что интеграция цифровой экосистемы SİMA Pay и виртуальной карты ADY Mobile, основанная на международном опыте Face Pay, позволит повысить безопасность пассажирских перевозок, минимизировать риски биометрических платежей и устранить такие неудобства, как потеря карты или недостаточный баланс.

В последние годы ADY внедряет цифровые решения, направленные на повышение удобства пассажиров. Благодаря реализованным за последние три года нововведениям на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии система пассажирских перевозок вышла на новый уровень: отпала необходимость стоять в очередях и приобретать бумажные билеты. Оплата теперь осуществляется с помощью банковских карт, NFC и приложения ADY Mobile.

Статистика также свидетельствует о высокой востребованности цифровых сервисов. Число пользователей приложения ADY Mobile, запущенного в 2023 году, уже превысило 400 тысяч. Около 80% пассажиров, путешествующих по региональным направлениям, приобретают билеты онлайн.

Кроме того, с 2024 года для регистрации на внутриреспубликанские рейсы больше не требуется предъявлять физическое удостоверение личности - достаточно QR-кода с портала My.gov.az. Пассажиры также могут пользоваться бесплатной сетью Wi-Fi в поездах на протяжении всей поездки - как для работы, так и для досуга.