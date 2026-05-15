«Реал» готовит возвращение Моуринью

Жозе Моуринью в ближайшие дни может официально вернуться на пост главного тренера мадридского "Реала".

Как передает Day.Az со ссылкой на Correio da Manhã, испанский клуб планирует представить португальского специалиста уже на следующей неделе.

По информации источника, "Реал" достиг соглашения с "Бенфикой", которая получит компенсацию в размере 7 млн евро (13 млн манатов) за досрочный уход тренера.

Для Жозе Моуринью это станет вторым периодом работы в мадридском клубе - ранее он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год.

В тот период команда под его руководством прервала доминирование "Барселоны" Пеп Гвардиола и выиграла чемпионат Испании, набрав рекордные на тот момент 100 очков.

Экс-форвард и бывший спортивный директор "Реала" Предраг Миятович ранее заявлял, что клубу необходимы масштабные изменения и именно Моуринью способен провести перестройку команды.