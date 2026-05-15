Трамп рассказал о своих переговорах с Си Цзиньпином

Президент США Трамп рассказал Fox News о своих переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Есть одна вещь, по поводу которой, я думаю, мы собираемся заключить сделку. Они согласились, что хотят покупать нефть у Соединенных Штатов. Они собираются отправить свои корабли [за нефтью] в Техас, Луизиану и Аляску... Это очень важно", - сказал американский лидер, передает Day.Az.

Кроме обозначенной готовности Китая начать закупки американской нефти, важным итогом Трамп назвал планы по росту закупок Китаем американских сельхозпродуктов, прежде всего сои, и заказ Китаем двухсот пассажирских самолетов Boeing.