Трамп рассказал о своих переговорах с Си Цзиньпином

Президент США Трамп рассказал Fox News о своих переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином.
"Есть одна вещь, по поводу которой, я думаю, мы собираемся заключить сделку. Они согласились, что хотят покупать нефть у Соединенных Штатов. Они собираются отправить свои корабли [за нефтью] в Техас, Луизиану и Аляску... Это очень важно", - сказал американский лидер, передает Day.Az.
Кроме обозначенной готовности Китая начать закупки американской нефти, важным итогом Трамп назвал планы по росту закупок Китаем американских сельхозпродуктов, прежде всего сои, и заказ Китаем двухсот пассажирских самолетов Boeing.
