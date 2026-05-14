В Баку состоится культурное мероприятие к WUF13

16 мая в рамках "Бакинской недели градостроительства", являющейся частью Азербайджанской кампании по урбанистике, проводимой в преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), состоится мероприятие "Голос города".

Как сообщили Day.Az в Операционной компании, в рамках мероприятия "Голос города" темы архитектуры и градостроительства будут представлены посредством музыки, цифрового искусства, кинематографического наследия и современных форм творческого выражения.

Отмечается, что местом проведения мероприятия станет киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, которая превратится в современный центр аудиовизуального искусства. Во время мероприятия оживут цифровые проекции, отражающие единство древней памяти Баку и его творческой энергии с современным художественным подходом, будут представлены различные визуальные шоу, концепции настенной живописи и элементы граффити. Динамичную атмосферу пространства дополнят электронная музыка и выступления ди-джеев.

Сообщается, что мероприятие "Голос города" начнется 16 мая в 19:30.

Вход на мероприятие свободный, но участие возможно только по предварительной регистрации.

Желающие принять участие могут подать заявку, заполнив регистрационную форму.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов - вопроса жилищного обеспечения.