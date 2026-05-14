В Агджабеди сильный ветер повалил деревья на автомобили

Сильный шквалистый ветер в Агджабеди привел к серьезным последствиям.

Как передает Day.Az, минувшей ночью под напором стихии рухнуло массивное дерево, придавив автомобили марок Mercedes-Benz и ВАЗ-2106. В результате инцидента обе машины получили значительные повреждения.

Кроме того, в другом районе города зафиксирован разрыв газопровода. К ликвидации последствий аварии оперативно привлечены профильные службы, ведутся восстановительные работы.