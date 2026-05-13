Азербайджанские кадеты выступят на Кубке Европы по дзюдо
Сборная Азербайджана по дзюдо среди кадетов выступит на Кубке Европы, который пройдет 16-17 мая в польском городе Бельско-Бяла.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир под эгидой Европейского союза дзюдо (EJU) соберет 786 спортсменов из 36 стран мира. В соревнованиях выступят 449 юношей и 337 девушек.
Азербайджан будет представлен 31 дзюдоистом - 17 юношами и 14 девушками. Национальную команду возглавят главный тренер юношеской сборной Эмин Искендеров, тренеры Ниджат Шыхализаде и Котаро Сасаки, а также главный тренер женской команды Эльнур Исмайылов и тренер Амрах Ахмедов.
В состав сборной Азербайджана вошли:
Юноши
До 50 кг: Нихад Агаев, Фарид Рзазаде
До 55 кг: Фарид Худиев, Ибрагим Талыбов, Рза Халилли
До 60 кг: Мехман Аскеров, Магомедали Гусиев
До 66 кг: Илкин Гараев, Эльгюн Алекперов
До 73 кг: Садыг Мамедов, Юсуф Назар
До 81 кг: Ягуб Мамедов, Айхан Гасанли
До 90 кг: Омар Ахундов, Нуреддин Алиев
Свыше 90 кг: Тамерлан Алиев, Руслан Казымов
Девушки
До 40 кг: Сунай Саламова, Захра Гулиева
До 44 кг: Парвин Севханлы, Фатима Абдуллаева
До 48 кг: Кенюль Эйвазлы, Фатима Фарманзаде
До 52 кг: Захра Мовламвердиева, Товсия Бабаева
До 57 кг: Гюльназ Мамедтагиева, Самая Юсифли
До 63 кг: Назакет Велиева, Зилан Гусейнли
До 70 кг: Масума Мамедли
Свыше 70 кг: Земфира Алиева
Турнир в Бельско-Бяле считается одним из крупнейших стартов европейского кадетского календаря и традиционно собирает сильнейших молодых дзюдоистов континента. Люди в кимоно снова будут бросать друг друга об татами ради медалей и рейтинговых очков. Человечество удивительно последовательно.
