Азербайджанские кадеты выступят на Кубке Европы по дзюдо

Сборная Азербайджана по дзюдо среди кадетов выступит на Кубке Европы, который пройдет 16-17 мая в польском городе Бельско-Бяла.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир под эгидой Европейского союза дзюдо (EJU) соберет 786 спортсменов из 36 стран мира. В соревнованиях выступят 449 юношей и 337 девушек.

Азербайджан будет представлен 31 дзюдоистом - 17 юношами и 14 девушками. Национальную команду возглавят главный тренер юношеской сборной Эмин Искендеров, тренеры Ниджат Шыхализаде и Котаро Сасаки, а также главный тренер женской команды Эльнур Исмайылов и тренер Амрах Ахмедов.

В состав сборной Азербайджана вошли:

Юноши

До 50 кг: Нихад Агаев, Фарид Рзазаде

До 55 кг: Фарид Худиев, Ибрагим Талыбов, Рза Халилли

До 60 кг: Мехман Аскеров, Магомедали Гусиев

До 66 кг: Илкин Гараев, Эльгюн Алекперов

До 73 кг: Садыг Мамедов, Юсуф Назар

До 81 кг: Ягуб Мамедов, Айхан Гасанли

До 90 кг: Омар Ахундов, Нуреддин Алиев

Свыше 90 кг: Тамерлан Алиев, Руслан Казымов

Девушки

До 40 кг: Сунай Саламова, Захра Гулиева

До 44 кг: Парвин Севханлы, Фатима Абдуллаева

До 48 кг: Кенюль Эйвазлы, Фатима Фарманзаде

До 52 кг: Захра Мовламвердиева, Товсия Бабаева

До 57 кг: Гюльназ Мамедтагиева, Самая Юсифли

До 63 кг: Назакет Велиева, Зилан Гусейнли

До 70 кг: Масума Мамедли

Свыше 70 кг: Земфира Алиева

Турнир в Бельско-Бяле считается одним из крупнейших стартов европейского кадетского календаря и традиционно собирает сильнейших молодых дзюдоистов континента.