Два вертолета и 40 единиц спецтехники задействованы для тушения пожара в Локбатане

Два вертолета и 40 единиц спецтехники задействованы для тушения сильного пожара на складе, расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжаются необходимые и неотложные мероприятия, направленные на полную ликвидацию пожара, произошедшего на складе, расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.

К операции по тушению пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, Авиационного отряда и Бакинского регионального центра Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В общей сложности в ликвидации возгорания задействованы 182 человека личного состава, 40 единиц специальной техники и 2 вертолета", - сообщили в ведомстве.

