Какие профессии выбирают в Азербайджане чаще всего?

Последние тенденции на рынке труда Азербайджана наглядно показывают стремительный рост цифровых направлений.

Как сообщает Day.Az, cогласно последним данным Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), около 25-30% абитуриентов при поступлении в вузы выбирают специальности, связанные с технологиями и экономикой. Особенно заметен рост в сфере ИТ и программирования: за последние два года количество вакансий здесь увеличилось на 45%. Это свидетельствует о том, что цифровая трансформация становится одной из ключевых движущих сил рынка труда.

Финансовый и управленческий сектор по-прежнему остается основой экономики страны.

По статистике, более 20% активных вакансий на сайтах по поиску работы приходится на бухгалтерию, аудит и банковскую сферу. Средний рост проходных баллов по этим специальностям на 5-10% ежегодно показывает, насколько высокой остается конкуренция. Официальные данные также подтверждают, что самые высокие средние зарплаты в стране по-прежнему фиксируются в нефтегазовом и финансовом секторах, однако ИТ-сфера уже вошла в тройку лидеров.

Серьезный рост благодаря цифровизации наблюдается и в сфере услуг, а также в креативных индустриях. Более 60% представителей малого и среднего бизнеса перешли к продажам через социальные сети, что за год увеличило спрос на специалистов по SMM и цифровому маркетингу на 40%. В логистической отрасли потребность в кадрах выросла на 15% благодаря участию Азербайджана в международных транзитных проектах.

Все это показывает, что рынок труда будущего во многом будет строиться на технологических навыках и цифровой грамотности.

Насими Алескерли