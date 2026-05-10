есть погибшие и раненые

В Агдаме произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла в направлении села Хыдырлы. Столкнулись легковой автомобиль марки Hyundai и автомобиль ВАЗ-2106.

В результате ДТП четыре человека погибли на месте, еще трое получили тяжелые телесные повреждения различной степени тяжести. Для эвакуации пострадавших на место были направлены бригады скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, погибшие являлись военнослужащими.

Причины происшествия выясняются.