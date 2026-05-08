Эпичное извержение вулкана Сакурадзима в Японии

Эпичное извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии - уже в 15-й раз в этом году.

Столб пепла поднялся на высоту 3500 метров, вулканические породы разлетелись на расстояние до 2 тысяч метров, клубы дыма направляются на юго-восток. Объявлен третий уровень опасности. Власти рекомендуют туристам и местным не выходить из дома.

Люди жалуются на мощный пеплопад: из-за него болят глаза и тяжело дышать. Жители одного из ближайших к вулкану городов Кагосима делятся кадрами в соцсетях: по их словам, пепла слишком много, он выглядит как снег.

Сакурадзима - один из активных вулканов Японии, высота - 1117 метров, с февраля 2016 года доступ к кратеру ограничен.