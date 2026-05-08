В Агдам и Ходжавенд отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Сегодня в Ходжавендский район Азербайджана отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает Day.Az, 8 мая в города Агдам и Ходжавенд Ходжавендского района отправлена очередная группа семей переселенцев, ранее временно проживавших в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На данном этапе в город Агдам переселяется 41 семья (156 человек), а в город Ходжавенд - 57 семей (206 человек).
Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.
