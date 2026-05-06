Умер основатель телеканала CNN Тед Тёрнер

В возрасте 87 лет умер американский бизнесмен, филантроп, основатель кабельного новостного телеканала CNN Тед Тёрнер.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в среду, 6 мая, на сайте телеканала со ссылкой на пресс-релизе компании Turner Enterprises.

Тёрнер скончался в окружении семьи и близких. У него остались пять детей, 14 внуков и два правнука.

"Чуть более чем за месяц до своего 80-летия в 2018 году Тёрнер сообщил, что у него диагностирована деменция с тельцами Леви - прогрессирующее заболевание головного мозга. В начале 2025 года Тёрнер был госпитализирован с легкой формой пневмонии, после чего прошел курс реабилитации в специализированном центре", - поясняется в некрологе.

Тед Тёрнер активно занимался благотворительностью, в 2001 году стал сооснователем организации, стремящейся предотвратить использование оружия массового уничтожения, поддерживал различные природоохранные проекты и экологические инициативы.