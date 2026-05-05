Тбилиси обвинил Европарламент в распространении дезинформации

"Принятый в Европарламенте документ по Грузии полностью оторван от реальности. Он распространяет дезинформацию путём преднамеренного искажения фактов, абсурдных обвинений и манипуляции данными".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерство иностранных дел Грузии.

Отмечается, что использование институтов Европейский союз для целенаправленных атак против грузинского государства вызывает обеспокоенность.

"Доклад является очередной попыткой усилить поляризацию в грузинском обществе, оторвать демократически избранную власть от народа, а также поощрить антидемократические процессы и радикальные настроения. Шантаж и угрозы в адрес грузинского общества недопустимы. Это вмешательство во внутренние дела и вызывает обоснованную обеспокоенность любого суверенного государства", - говорится в заявлении.

В документе подчёркивается, что несправедливый подход институтов ЕС подрывает отношения между Грузией и Евросоюзом и наносит ущерб общим интересам.

Отметим, что сегодня Комитет по иностранным делам Европейского парламента проголосовал за отчёт по Грузии, подготовленный на основе доклада Европейской комиссии за 2025 год.