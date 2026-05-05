Европарламент и Азербайджан: партнерство под давлением - это тупик

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил онлайн на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), проходящем в Ереване. Он подчеркнул, что далеко не все европейские институты демонстрируют по отношению к мирному процессу между Баку и Ереваном такой подход, как Европейская комиссия. И особо остановился в этом контексте на Европейском парламенте, с которым Азербайджан 1 мая начал процедуру "развода".

За последние пять лет ЕП принял 14 резолюций с клеветой в адрес Азербайджана. Как точно заметил глава государства, это уже похоже на одержимость. Президент Азербайджана дал понять европейской аудитории, что у Европы достаточно своих проблем, а Европарламент, тем временем, занят распространением клеветы против нашей страны. Как раз четыре дня назад была принята такая резолюция, что стало последней каплей терпения Баку, и с 1 мая он официально принял решение приостановить сотрудничество с ЕП по всем направлениям, в том числе прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, а также инициировать процедуры по прекращению членства в Парламентской ассамблее "Евронест".

"Учитывая, что во время Саммитов Европейского политического сообщества мы открыто обмениваемся мнениями и обсуждаем вызывающие озабоченность вопросы, я просто хотел довести до сведения наших коллег информацию о происходящем в этом отношении, чтобы не было места дезинформации и манипуляциям в связи с принятым решением", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Кому-то позиция Баку по отношению к действиям Европейского парламента может показаться слишком жесткой. Но ЕП действительно переполнил чашу терпения.

Современная европейская политика все чаще демонстрирует парадокс, который трудно игнорировать: декларируемые ценности прозрачности и верховенства права вступают в противоречие с практикой принятия решений. Особенно ярко это проявляется в отношении Европейского парламента к Азербайджану - стране, которая одновременно рассматривается и как стратегический партнер, и как объект систематического политического давления.

На первый взгляд, такая двойственность может показаться обычной дипломатической игрой. Однако при более внимательном анализе становится очевидно: речь идет не о случайных расхождениях, а о сложившейся модели, в которой значительную роль играют лоббистские группы, включая армянское политическое влияние в Европе.

Влияние лоббистских сетей на европейские институты давно перестало быть предметом конспирологии и стало частью открытой повестки. Истории с активным участием отдельных посредников и неформальных акторов в формировании политической риторики лишь подтверждают, что решения нередко принимаются не только в официальных кабинетах.

Антиазербайджанская линия в Европарламенте формируется системно: через резолюции, публичные заявления, медийные кампании и правозащитную риторику. При этом многие из этих инициатив демонстрируют явную политическую избирательность и совпадают с интересами армянских лоббистских структур.

Важно подчеркнуть: речь идет не о самом факте лоббизма - он является нормальной частью политической системы - а о его масштабе и степени влияния на стратегические решения, затрагивающие внешнюю политику всего Евросоюза.

Дополнительный контекст этой ситуации придают громкие коррупционные скандалы в самом Европарламенте. Дело бывшего вице-президента парламента Евы Кайли стало одним из самых резонансных примеров того, насколько уязвимыми могут быть европейские институты перед внешним влиянием и финансовыми интересами. Этот кейс продемонстрировал принципиально важную вещь: даже структуры, претендующие на роль морального арбитра в международной политике, не застрахованы от системных проблем - от непрозрачности до прямых коррупционных практик.

В таком контексте ангажированность отдельных решений Европарламента уже не выглядит исключением. Напротив, она вписывается в более широкую картину институционального кризиса, где влияние лоббистов и финансовых потоков может оказывать реальное воздействие на политическую повестку.

Отношения Евросоюза с Азербайджаном сегодня развиваются по модели "двойного трека". С одной стороны, Европейская комиссия и исполнительные структуры последовательно подчеркивают стратегическую важность Азербайджана - прежде всего, как ключевого партнера в сфере энергетики. На фоне трансформации глобальных рынков и стремления диверсифицировать поставки энергоресурсов роль Баку объективно возрастает. С другой стороны, Европейский парламент регулярно принимает резолюции с резкой критикой Азербайджана, формируя политическое давление и негативный информационный фон.

Такое расхождение создает эффект институционального диссонанса. Формально ЕС сохраняет возможность вести прагматичное сотрудничество, но параллельно генерирует напряженность, которая подрывает доверие и предсказуемость отношений.

Если рассматривать происходящее в динамике, становится очевидно: речь идет о выстроенной системе "кнута и пряника". "Пряник" - это экономическое сотрудничество, инвестиции, энергетические соглашения, политический диалог. "Кнут" - резолюции Европарламента, давление через правозащитную повестку, информационные кампании и дипломатические сигналы.

Такой подход позволяет Брюсселю сохранять гибкость: усиливать или ослаблять давление в зависимости от текущих интересов. При этом ответственность за наиболее жесткие шаги может формально перекладываться на "независимый парламент". Однако для внешних партнеров, включая Азербайджан, эта конструкция выглядит как единая стратегия.

Ключевой вопрос заключается в том, кому в конечном итоге выгодна подобная политика. Очевидно, что чрезмерное влияние лоббистских групп, включая армянское лобби, не только формирует одностороннюю повестку, но и наносит ущерб самому Европейскому союзу.

Во-первых, подрывается доверие к европейским институтам как к нейтральным и объективным акторам. Во-вторых, осложняются отношения с Азербайджаном - страной, играющей критически важную роль в энергетической безопасности Европы и развитии транспортных коридоров. В-третьих, снижается эффективность внешней политики ЕС, которая начинает выглядеть фрагментированной и подверженной внешнему влиянию.

Какой из этого можно сделать вывод? Партнерство под давлением - тупиковая модель.

Азербайджан сегодня - это не просто региональный игрок, а важный элемент евразийской энергетической и транспортной архитектуры. Попытки выстраивать отношения с ним через давление и политическую асимметрию неизбежно ведут к стратегическим издержкам. Парадокс ситуации в том, что, стремясь усилить влияние на Баку, отдельные европейские структуры фактически ослабляют собственные позиции. Партнерство, основанное на двойных стандартах, неизбежно сталкивается с ограничениями. А политика, сформированная под воздействием лоббистских интересов, редко бывает устойчивой в долгосрочной перспективе.

Сегодняшняя линия Европарламента в отношении Азербайджана - это не просто серия политических заявлений, а отражение более глубокой проблемы: конфликта между декларируемыми принципами и реальной практикой. И чем дольше этот разрыв сохраняется, тем очевиднее становится: давление под видом партнерства - это стратегия, которая в конечном итоге работает против самого Европейского союза.