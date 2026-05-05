Саммит в Ереване стал пощечиной Европарламенту

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В столице Армении 4 мая 2026 года прошел 8-й Саммит Европейского политического сообщества. 48 глав государств и правительств. Почти пятьдесят делегаций. Зеленский, Макрон, Стармер, Туск. Самолеты в аэропорту Звартноц садились каждые полчаса. Грандиознее не бывает - во всяком случае, для Армении: организаторы сами признали, что это крупнейшее международное событие в истории страны со дня обретения независимости. Флаги, протоколы, объятия, совместные фотографии. Девиз саммита - "Строим будущее: единство и стабильность в Европе". Красиво звучит.

И вот на этом фоне - деталь, которую организаторы предпочли бы не замечать. За четыре дня до торжества, 30 апреля 2026 года, Европейский парламент принял резолюцию против Азербайджана. Четырнадцатую по счету с мая 2021 года. И - обратите внимание на хронологию - именно накануне саммита, который сами же европейцы назвали "историческим" и "беспрецедентным".

Но что действительно беспрецедентно - так это то, что произошло вопреки всем этим резолюциям. Баку и Ереван парафировали мирный договор. Тот самый мир, который европейская дипломатия годами обещала и не могла добыть. Он случился - не благодаря четырнадцати резолюциям, а несмотря на них.

Вопрос напрашивается сам собой: для кого писались эти резолюции - для мира или против него?

Ответ прост до неприличия. Баку восстановил собственную территориальную целостность. Самостоятельно. Выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН - 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году и пролежавшие мертвым грузом три десятилетия. Пока Европа проводила конференции о праве народов на самоопределение, пила кофе с международными наблюдателями и производила бумаги о недопустимости оккупации, эти документы собирали пыль в архивах. Азербайджан взял и исполнил их сам. Привлек к ответственности военных преступников. Положил конец сепаратизму. За это - четырнадцать резолюций. За невыполнение на протяжении тридцати лет - ноль. Логика, достойная отдельного академического исследования.

Парламентская ассамблея Совета Европы оказалась не менее изобретательной. Азербайджан вступил в Совет Европы в январе 2001 года. Двадцать три года делегация страны работала в ПАСЕ без каких-либо ограничений. Санкции последовали в январе 2024-го - ровно через четыре месяца после завершения операции в Карабахе. Связь очевидна, механизм прозрачен: пока Азербайджан терпел оккупацию собственных земель - все было в порядке, все улыбались, обменивались любезностями и ездили на мониторинговые миссии. Как только суверенитет был восстановлен - немедленно последовало наказание. ПАСЕ, судя по всему, предпочитала Азербайджан страдающим, но управляемым. Страсбургская Ассамблея сыграла не роль арбитра, а роль обиженного распорядителя зала, которому не понравилось, что историческое решение было принято без его свистка.

Между тем реальная жизнь движется в совершенно другом направлении. Мир между Арменией и Азербайджаном - не риторика, не декларация о намерениях. Это факты, которые можно взвесить и пересчитать. Вашингтонская декларация от 8 августа 2025 года, подписанная руководителями двух стран при участии президента США Трампа в качестве свидетеля, зафиксировала новый политический момент: стороны признали необходимость двигаться к подписанию и ратификации мирного соглашения. После этого Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении - ограничения, введенные еще в начале девяностых. Через азербайджанскую территорию в Армению на сегодняшний день уже прошло 28 тысяч тонн грузов. Баку начал поставлять в Армению собственные нефтепродукты - бензин, дизельное топливо, экспорт которых достиг 12 тысяч тонн. Маршрут, получивший название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", должен соединить Азербайджан с Нахчываном и стать частью Среднего коридора. Турция, Кавказ, Каспий, Центральная Азия, Европа - все это перестает быть набором точек на карте и превращается в маршрут силы.

Ереван, что характерно, поддержал кандидатуру Баку на проведение следующего саммита Европейского политического сообщества в 2028 году. Страна, с которой еще недавно шла война, голосует за то, чтобы крупнейший европейский форум прошел у бывшего противника. Это называется миром. Девять месяцев мира - и уже ощутимые, материальные, осязаемые результаты.

Европарламент эти факты как будто не замечает. Депутаты, голосующие за очередную резолюцию по Азербайджану, заняты куда более важным делом - производством праведного негодования. Самое ядовитое в этой истории - не критика как таковая. Азербайджан не обязан нравиться всем. Ядовито другое: Европейский парламент не критикует - он вмешивается в момент, когда регион пытается выйти из старой ямы. Он не гасит пожар, а подбрасывает сухие ветки в угли. Последняя резолюция появилась тогда, когда Баку и Ереван уже получили практические выгоды от мира. Что делает ответственный парламент в такой ситуации? Помогает закрепить мир. Что делает Европарламент? Снова тащит процесс назад - к языку подозрений, ультимативных требований и эмоционального шантажа.

Контраст с реальными проблемами Европы выглядит почти гротескно. По данным Eurostat, в 2025 году в странах ЕС было зарегистрировано 669 400 первичных заявителей на убежище. Около 1,3 миллиона европейцев сталкиваются с бездомностью, среди них примерно 400 тысяч детей. Доклад Марио Драги 2024 года о конкурентоспособности ЕС предупреждал о нарастающем разрыве в производительности с США и Китаем, о демографическом давлении, высоких энергозатратах, структурном кризисе промышленности - и о потребности в сотнях миллиардов евро ежегодных инвестиций для спасения европейской экономики. Ксенофобия, исламофобия, антисемитизм в кампусах и на улицах европейских столиц - не абстракции, а задокументированные реальности. Но нет. Часть парламентской машины снова выбирает Азербайджан как удобную мишень. Видимо, бороться с бездомностью и производительностью труднее, чем голосовать за очередной текст с заранее известным политическим запахом.

Между тем главный вопрос звучит жестко: кого на самом деле защищает Европейский парламент, когда пытается придать политический кислород реваншистским ожиданиям? Армению? Едва ли. Армении нужен мир, открытые дороги, диверсификация, нормальная торговля и спокойные границы. Южному Кавказу нужна инфраструктура, а не резолюционная патетика. Сама же европейская резолюция признает важность транспортной связности через армянскую территорию и мирного процесса - но затем добавляет к этому такой набор политических раздражителей, будто кто-то специально впрыскивает яд в сосуд, где только начала циркулировать кровь нормальной региональной жизни.

Показательно, что Европейская комиссия в этой истории ведет себя принципиально иначе. Брюссель как исполнительный орган поддержал мирный процесс между Ереваном и Баку. Никаких резолюций, никаких демонстративных наказаний, никакого выхода на сцену с заготовленным текстом. Работа - тихая, прагматичная, ориентированная на результат. Южный газовый коридор длиной около 3500 километров поставляет газ с месторождения "Шах Дениз" в Юго-Восточную Европу; поставки азербайджанского газа в ЕС выросли более чем на 40 процентов с 2021 по 2024 год, Азербайджан в 2025 году поставлял газ в 14 стран, а с января 2026-го начались поставки в Германию и Австрию. Вот где настоящая Европа: не кафедра морализаторства, а портфель интересов, трубопроводы, контракты, диверсификация. Поэтому Баку выражает Еврокомиссии прямую благодарность на площадке саммита. Разница между двумя европейскими институтами - не тактическая, а концептуальная. Один занимается политикой. Другой - перформансом.

Ответ Баку оказался холодным и точным. Милли Меджлис 1 мая 2026 года официально приостановил сотрудничество с Европейским парламентом во всех форматах. Прекратил участие в Комитете парламентского сотрудничества ЕС - Азербайджан. Инициировал выход из парламентской ассамблеи "Евронест". Без истерики, без угроз, без популистских деклараций. Просто зафиксировал состояние отношений и сделал соответствующие процедурные выводы. Когда партнер раз за разом плюет в колодец - незачем делать вид, что это роса.

Саммит в Ереване сам по себе символичен. На этом фоне четырнадцатая резолюция Европарламента выглядит особенно жалко. Принять документ накануне саммита - значит попытаться испортить праздник чужого примирения. Это не дипломатия. Это мелкое хулиганство с претензией на моральное превосходство.

ПАСЕ и Европарламент сами загнали себя в ловушку. Они хотели выглядеть судьями - а выглядят стороной. Хотели говорить от имени права - а звучат как адвокаты старой конфликтной матрицы. Желали сохранить моральную высоту - а оказались в бюрократической ложбине, где много бумаг, много пафоса, много микрофонов, но мало честности. Политическая Европа, которая действительно хочет мира на Южном Кавказе, должна понять простую вещь: Азербайджан не вернется в эпоху просьб, ожиданий и униженного объяснения очевидного. Суверенитет не является предметом торга. Территориальная целостность не бывает выборочной. Мир нельзя строить руками тех, кто в глубине души тоскует по конфликту как по источнику собственного влияния.

Южный Кавказ слишком долго был сценой, на которой внешние актеры репетировали чужие пьесы. Сегодня занавес меняется. Баку и Ереван учатся жить в мире - трудно, не без рисков, не без недоверия, но уже с конкретными договоренностями. Время, когда Азербайджану читали мораль люди, проспавшие право, справедливость и реальность, закончилось.

Мир на Южном Кавказе будет строиться не по резолюционным лекалам и не по обидам старых арбитров.

Он будет строиться там, где проходят дороги, грузы, энергия и государственная воля.