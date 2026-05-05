Прибрежные воды Омана окрасились в красный цвет

В прибрежных водах Омана зафиксировано необычное природное явление - вода приобрела красноватый оттенок из-за массовой гибели креветок.

Как сообщает Day.Az, произошедшее вызвало обеспокоенность среди местных жителей и пользователей социальных сетей, предположивших возможное загрязнение.

Однако власти страны опровергли эти опасения. По их данным, причиной случившегося стали естественные факторы - изменение температуры воды и снижение уровня кислорода, что и привело к гибели морских организмов.