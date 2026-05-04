Пашинян подчеркнул на саммите ЕПС важность мира и региональной связности на Южном Кавказе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул важность продвижения мира и стабильности на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az, об этом он заявил в ходе заключительной конференции саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
"Я также отмечаю дистанционное участие Президента Азербайджана и присутствие вице-президента Турции в контексте мирных процессов и регионального сотрудничества", - сказал Пашинян.
Он подчеркнул, что достижение устойчивого мира и нормализация отношений остаются ключевыми приоритетами для региона.
"Устойчивый мир, нормализация отношений и открытие границ принесут пользу не только региону, но и укрепят связность и сотрудничество в более широком европейском пространстве и за его пределами", - добавил Пашинян.
