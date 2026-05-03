Иран представил США мирный план из 14 пунктов Иран направил США план мирного урегулирования из 14 пунктов. Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ. Согласно информации, документ был передан через пакистанского посредника и предусматривает прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан.
В Тегеране считают, что ключевые вопросы следует решить в течение 30 дней, при этом акцент на переговорах должен быть сделан не на продлении перемирия, а на полном завершении войны.
В предложении также содержатся положения об освобождении замороженных иранских активов, снятии санкций и создании нового механизма регулирования в Ормузском проливе.
