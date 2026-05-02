В Азербайджане пройдут вторые "Дни оперы"

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета вновь подарит зрителям масштабный праздник искусства. Проект II "Дни оперы", который пройдет с 28 мая по 30 июня, имеет важное значение для развития и популяризации оперного искусства в стране, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Впервые реализованный в прошлом году с большим успехом, в этом году проект возвращается с ещё более насыщенной программой и яркими выступлениями, объединяя поклонников классической музыки и театра.

"Дни оперы" занимают особое место среди культурных инициатив, направленных на популяризацию национального и мирового оперного наследия, увековечение памяти выдающихся мастеров сцены и открытие новых имён.

В рамках проекта запланированы следующие мероприятия:

28 мая - торжественное открытие оперой "Кёроглу" Узеира Гаджибейли,

13 июня - "Исторические лица театра" - вечер, посвящённый мастерам сцены с участием солистов театра (к 100-летию Мурсала Бадирова и 80-летию Шахлара Гулиева),

22 июня - "Наследие сквозь века" - концерт симфонического оркестра, солистов и хора театра,

27 июня - "Контратенор" - сольный концерт заслуженного артиста Ильхама Назарова,

30 июня - премьера оперы "Отелло" Джузеппе Верди и торжественная церемония закрытия

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az