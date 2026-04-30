Рассекречены ультра-гаджеты Apple

Компания Apple представит линейку дорогих устройств новой серии Ultra. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты профильного медиа собрали и проанализировали рассекреченные отчеты инсайдеров, касающиеся будущего Apple. Они выяснили, что корпорация намерена представить серию продвинутых и дорогих устройств, в которую войдут смартфоны, ноутбуки и прочие девайсы.

Основным продуктом серии премиальных аппаратов станет складной смартфон iPhone Ultra, который должны представить в сентябре. Устройство будет отличаться от остальных прочным экраном с практически незаметной складкой на сгибе. Вторым гаджетом окажется ноутбук MacBook Ultra - модель может получить сенсорный OLED-экран.

Авторы отметили, что у Apple уже есть несколько устройств с наименованием Ultra. К ним относятся процессоры Ultra серии M, умные часы Apple Watch Ultra и медиасистема CarPlay Ultra. Вместе с тем они заявили, что компания не собирается выпускать мощный планшет iPad Ultra, хотя такие планы были.