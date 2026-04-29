В США выпустят паспорта с изображением Трампа - ФОТО
Государственный департамент готовит выпуск лимитированной серии паспортов с изображением президента страны Дональда Трампа к 250-летию США.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.
Внутри памятного паспорта будет размещено изображение главы Белого дома поверх золотой подписи, а на обложке крупным золотым шрифтом будут указаны название страны и слово "Паспорт". На задней стороне документа предусмотрено изображение американского флага с золотистым ламинатом и числом 250.
Тираж составит 25-30 тысяч экземпляров. Памятные паспорта будут доступны заявителям, оформляющим документы лично в паспортном офисе Вашингтона с 4 июля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре