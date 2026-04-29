В США выпустят паспорта с изображением Трампа

Государственный департамент готовит выпуск лимитированной серии паспортов с изображением президента страны Дональда Трампа к 250-летию США.

Внутри памятного паспорта будет размещено изображение главы Белого дома поверх золотой подписи, а на обложке крупным золотым шрифтом будут указаны название страны и слово "Паспорт". На задней стороне документа предусмотрено изображение американского флага с золотистым ламинатом и числом 250.

Тираж составит 25-30 тысяч экземпляров. Памятные паспорта будут доступны заявителям, оформляющим документы лично в паспортном офисе Вашингтона с 4 июля.