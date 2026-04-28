Словакия подала иск против решения ЕС по газу

Словакия подала иск в суд Евросоюза (ЕС) против решения Брюсселя об отказе от импорта российского газа. Об этом сообщает Topky.sk со ссылкой на пресс-службу словацкого Министерства юстиции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До этого аналогичный иск в европейскую инстанцию направила Венгрия. Обе страны голосовали против регламента, однако для его утверждения не потребовалось единогласного согласия всех членов союза.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава возражает против использования квалифицированного большинства там, где это было невозможно по правилам. "Право суверенного государства на вето нарушили", - подчеркнул он.

По данным Reuters, инициативу специально разработали, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии. Запрет ввели не через санкции (для которых нужно единогласие), а через программу REPowerEU. Импорт трубопроводного газа из России прекратится с 30 сентября 2027 года, хотя у Словакии действует контракт с РФ до 2034 года.