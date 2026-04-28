Этим лицам в Азербайджане повысят зарплаты

К настоящему времени к сертификации привлечено практически большинство учителей по всем предметам.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Эшги Багиров на брифинге для СМИ.

"На сегодняшний день этот процесс прошли более 80 тысяч учителей, и в текущем году планируется довести их число до 100 тысяч", - сказал он.

По его словам, в этом году впервые к сертификации будут привлечены учителя истории, изобразительного искусства, технологии, физической культуры и музыки.

Численность педагогов данной категории составляет около 20 тысяч человек.

Багиров также отметил, что с сентября число успешно прошедших сертификацию учителей планируется довести до 90 тысяч.

Директор добавил, что для педагогов, показавших высокие результаты, предусмотрено повышение заработной платы на 35%, а для всех успешно прошедших процесс - на 10%.