Милли Меджлис ратифицировал соглашение по WUF13

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал Соглашение об организационных и финансовых вопросах, связанных с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Было отмечено, что "Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мерах и финансовых вопросах в связи с проведением в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов", было подписано 15 января 2026 года в городе Женева.

Основной целью подписания Соглашения является урегулирование организационных мероприятий и финансовых вопросов, связанных с WUF13.

В Соглашении местом проведения мероприятия определен Бакинский Олимпийский стадион, а дата проведения - 17-22 мая 2026 года.

В Соглашении регулируются требования к мерам безопасности на время проведения мероприятия, форс-мажор, круг лиц и представителей для участия, финансовые регулирования и обязательства, дополнительные расходы, которые могут возникнуть, подлежащие использованию банковские счета, вид валюты, вопросы, касающиеся обязательств перед Программой ООН по населенным пунктам, помещения, размещение, оборудование, услуги, выставка, телекоммуникация, местный персонал, конфиденциальность и другие важные вопросы.

В заключительных положениях Соглашения регулируются необходимые внутригосударственные процедуры для его вступления в силу и др.

Приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью, и в этих Приложениях регулируются помещение, а также вопросы пожарной безопасности, питания, кризисных ситуаций, связи и т. д.

Законопроект об утверждении "Дополнительного соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мерах и финансовых вопросах в связи с проведением в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов", после обсуждений был вынесен на голосование и принят в одном чтении.