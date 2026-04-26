Кочарян слетел с катушек перед выборами

Автор: Мехти Ахмедзаде

Есть такой телеканал, называется RTVI. Позиционирует он себя в качестве "международного", "независимого", прикрываясь ширмой "российского СМИ". Но на самом деле, откровенно говоря, канал является армянской медиапомойкой. Ранее он активно кормился за счет Рубика Варданяна, а теперь, когда тот за решеткой, очередь перешла к Робику Кочаряну, которой перед выборами начал давать смазливые интервью подконтрольным СМИ.

На днях он появился перед камерами этой помойки, в эфире передачи "Специальное интервью" (специальное оно, видимо, потому что хорошо заплатили) и почти 58 минут гордо нес полную ахинею - от обвинений Пашиняна в поражении Армении и шантаже войной до страшилок об Азербайджане, Турции и якобы надвигающихся угрозах.

Комментируя заявления Пашиняна о том, что он единственный и ключевой гарант мира с Азербайджаном, Робик начал с серьезным лицом утверждать, что это, внимание, "шантаж".

Да, вы верно все прочитали. Мирная повестка, долгожданный мир на Южном Кавказе, по мнению Кочаряна, - это шантаж. Каким образом? Внятно он ничего не объяснил, но сразу перешел к своим излюбленным обвинениям в адрес нынешней власти. Если коротко, то выглядит это так:

"Это все они! Это они проиграли! Это они утратили Карабах...А я? А я тут не причем. Я все поставлю на свои места".

Сразу вспоминается эпизод "Не виноватая я! Он сам пришел!" из "Бриллиантовой руки". Кочаряна, думаем, вполне можно снимать в римейке культовой картины.

Но на самом деле поражение Армении, которое он так активно пытается возложить на Пашиняна, во многом связано с периодом его собственного руководства. Именно тогда ослабла сама Армения ввиду систематических махинаций, благодаря которым и обогатился Кочарян. Даже если бы этого не было, ВС Армении ни при каком раскладе не смогли бы победить ВС Азербайджана, учитывая мощь и современное вооружение нашей армии. Поэтому винить Пашиняна тут как-то бессмысленно. Как ни крути, война была бы проиграна.

Тем не менее, Роберт Седракович, сделав умное лицо, пытался доказать корреспондентке RTVI, что если Пашинян останется у власти, то "угроза войны удвоится-утроится". Каким образом, одному ему известно. Он вообще отказывается принимать тот факт, что впервые за десятилетия нормализуются отношения между Баку и Ереваном. То есть Пашинян, напротив, делает все, чтобы мир установился, потому что понимает его выгоду для региона и, в первую очередь, для Армении. Баку, в свою очередь, является инициатором этого всего процесса. Именно наши инициативы привели к тому, что мы имеем сегодня. Как при таком раскладе может "утроиться" угроза войны, может говорить либо сумасшедший, либо фантаст. Писать, насколько известно, Кочарян не умеет. За то говорить он - Лев Толстой.

Недоумевает он, цитируя того же Пашиняна, и в том, что "Азербайджан - гарант безопасности Армении". Если посмотреть на вещи разумно, то что в этом плохого? Не есть ли хорошо, когда враждовавшие друг с другом страны начинают диалог и работу ради общего будущего региона? Кочарян этого тоже, очевидно, не понимает.

Напротив, он изрек следующее:

"То есть (мое сравнение) это все равно что в секторе Газа вдруг заявили бы, что гарантом безопасности палестинцев является Израиль. То есть можно ли такое представить вообще?"

Очень слабое сравнение, согласитесь, ибо случаи совершенно разные. Кочарян сознательно подменяет смысл. Когда говорится, что Азербайджан может стать одним из факторов безопасности Армении, имеется в виду не зависимость Еревана от Баку, а отказ от войны как инструмента политики. Безопасность Армении в реальности зависит от того, будет ли она жить в мире с соседями, откроет ли региональные коммуникации, получит ли доступ к торговле и перестанет быть заложником реваншистской логики.

Именно поэтому сравнение с Газой не выдерживает критики. Азербайджан предлагает региону транспортные проекты, экономическую связность и мирный договор. Армения при нормализации получает шанс выйти из изоляции, укрепить экономику и снизить угрозу новых потрясений. Для Кочаряна такая перспектива неудобна, потому что она разрушает его главный политический товар - страх перед Азербайджаном и Турцией.

Далее в своем ̶с̶п̶е̶ц̶и̶а̶л̶ь̶н̶о̶м̶ проплаченном интервью он рассказывал о том, как "армяне устали от противоречивых заявлений, от истеричности, от непонятности происходящего". Ну да, согласны. Именно поэтому ты и выбыл из кресла, Кочарян.

"Люди любят стабильность, люди хотят понимать, а что будет завтра", - добавил Робик.

Опять-таки, да. Но ты тут причем? Благодаря нынешней армянской власти и мирным инициативам Баку, армяне могут получить стабильность и уже могут, при желании, узнать, что будет завтра. Несложно догадаться, что это открытие коммуникаций, транзит, инвестиции и как следствие рабочие места и деньги.

Кому пытается доказать Роберт Кочарян, что все это плохо? Или он считает избирателей идиотами? Идиотами они являться не могут, потому что до сих пор его рейтинг стоит на уровне ниже плинтуса и никак не поднимется, несмотря на череду заявлений и интервью Робика Седраковича.

Так что хватит вешать лапшу на уши перед выборами. Сколько бы ни было проплаченных сегментов в эфире купленных телеканалов, реальность простая - Кочарян политический труп. Он отчаянно пытается выставиться в качестве альтернативы, но за этой вывеской давно ничего нет: ни доверия, ни будущего, ни способности предложить Армении путь, который не ведет к очередному обвалу.

Он может сколько угодно разыгрывать роль "спасителя", но поезд давно ушел. Армянский избиратель видит перед собой лишь человека вчерашнего дня, который пытается вернуться за счет страха, обид и дешевых телевизионных спектаклей. У него ничего не выйдет, потому что прошлое, даже хорошо оплаченное и красиво подсвеченное в студии RTVI, все равно остается прошлым.