Женщина на пикапе переехала суперкар

В американском штате Флорида женщина, находясь за рулем трехтонного пикапа Chevrolet Silverado с модифицированной подвеской и увеличенным дорожным просветом, переехала суперкар Lamborghini Huracan.
На опубликованном с места ДТП видео видно, как Lamborghini Huracán медленно едет по парковке, когда в кадре появляется пикап, который наезжает на переднюю часть суперкара. Водитель Chevrolet могла не увидеть низкий Lamborghini Huracan.
Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, однако суперкар получил серьезные повреждения.
