Защита детей в цифровой среде

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В середине апреля 2026 года Турция пережила две ужасные трагедии подряд. 14 апреля в провинции Шанлыурфа подросток совершил нападение на школу - ранения получили 16 человек, среди них учащиеся и педагоги. На следующий день, 15 апреля, шестнадцатилетний ученик восьмого класса школы в Кахраманмараше вошел в здание с оружием и открыл огонь. Погибли девять человек, еще тринадцать получили ранения.

Оба трагических случая объединяет один тревожный след - цифровой. Следствие установило, что нападавший из Кахраманмараша использовал в социальных сетях изображение, отсылающее к американскому массовому убийце Эллиоту Роджеру. В СМИ появилась информация, что незадолго до атаки подросток оставлял в соцсетях угрозы в адрес школы и одноклассников. Агрессия зародилась в сети - и вышла на улицы с оружием в руках.

Сегодня парламент Турции принял закон, запрещающий использование социальных сетей детям младше 15 лет. Документ обязывает цифровые платформы внедрить системы проверки возраста, а родителям предоставляет инструменты для управления экранным временем и контроля онлайн-расходов детей. В экстренных случаях платформы будут обязаны реагировать на появление вредоносного контента в течение одного часа. Показательно, что закон предусматривает не только запреты, но и технические механизмы их обеспечения - ограничения распространяются и на VPN-сервисы, а за нарушения платформам грозят штрафы.

На этом фоне особого внимания заслуживает то, что Азербайджан принял превентивные решения еще до того, как подобные трагедии успели стать поводом для действий.

Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О мерах по защите детей от вредного контента и негативных воздействий в цифровой среде", подписанное 27 февраля 2026 года, стало событием, значение которого выходит далеко за рамки обычного нормативного акта.

Согласно документу, Кабинету министров поручено с привлечением государственных органов, научных учреждений и институтов гражданского общества, с учетом международного опыта в трехмесячный срок подготовить нормативно-правовые акты, предусматривающие защиту детей от вредного контента в социальных сетях, в том числе введение возрастных ограничений при регистрации.

Но распоряжение идет значительно дальше одного лишь возрастного ценза. Кабмину также поручено определить правила использования мобильных устройств в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, включить в учебные программы темы цифровой грамотности, кибербезопасности и ответственного поведения в сети, а также подготовить просветительские программы для родителей, учителей и детей.

Таким образом, возрастные ограничения при регистрации в соцсетях - лишь один из элементов будущей системы. Распоряжение закладывает параллельное направление: формирование цифровой компетенции с дошкольного возраста и пересмотр правил использования устройств в образовательной среде. Это принципиально иной, более зрелый подход - не запретительный, а системный.

В целом, тенденция контроля цифрового пространства наблюдает на глобальном уровне. В декабре 2025 года возрастные ограничения для пользователей младше 16 лет ввела Австралия, в марте аналогичные меры начала применять Индонезия. Франция запретила соцсети детям до 15 лет без явного согласия родителей. Европейский союз избрал системную стратегию: статья 28 Акта о цифровых услугах обязывает все онлайн-платформы, доступные несовершеннолетним, обеспечивать высокий уровень конфиденциальности и защиты. Каждая страна формирует собственный подход в соответствии со своей правовой культурой: одни делают ставку на прозрачность алгоритмов и права пользователей, другие - на прямые запреты и технические барьеры. Но цель едина: оградить детей от среды, с рисками которой они пока не способны справляться самостоятельно. Отличие Азербайджана в том, что он выстраивал эту защиту заблаговременно, а не в ответ на уже случившееся.

По данным международных докладов, до 95% подростков пользуются социальными сетями, а около 40% детей в возрасте 8-12 лет уже присутствуют в этой среде - несмотря на то что формальные возрастные ограничения большинства сервисов выше. Иными словами, дети попадают в пространство, для которого не предназначены, - и никакого реального фильтра на их пути нет.

Проблема глубже, чем просто доступ к "плохому контенту". Большинство детей сегодня формируют первичные социальные связи именно онлайн: там они ищут признание, копируют модели поведения, усваивают нормы. И эти нормы нередко задаются не педагогами и родителями, а алгоритмами, оптимизированными под вовлеченность и просмотры.

Контент, пропагандирующий насилие, суицидальное поведение, ненависть или сексуальную эксплуатацию, часто попадает к детям не потому, что они его ищут, - алгоритмы рекомендательных систем сами выводят его в ленту ради удержания внимания. Ребёнок, месяцами погружённый в культ жестокости или деструктивных "героев", рискует выйти из онлайна с искаженным представлением о норме. Именно это и происходило с подростками, устроившими стрельбу в турецких школах.

Здесь кроется ключевой аргумент в пользу государственного регулирования: платформы не нейтральны. Они активно формируют информационную среду ребенка - и пока остаются практически неподотчетными за ее последствия. Платформы социальных сетей всегда устанавливали возрастной ценз, однако ранее эти правила соблюдались не в полной мере, и дети могли регистрироваться гораздо проще. Это зона ответственности не только платформ, но и государств - а значит, выстраивая нормативно-правовую базу, Азербайджану предстоит решить несколько технических задач: внедрение надежной верификации возраста, противодействие обходу через VPN, выстраивание мониторинга контента.

Ни одна страна не рассчитывает на абсолютную непреодолимость цифровых барьеров. Цель регулирования - не сделать интернет физически недоступным, а создать среду, в которой случайный, бесконтрольный контакт ребенка с опасным контентом становится значительно менее вероятным. Это та же логика, что стоит за ограничениями на продажу алкоголя несовершеннолетним: барьер не абсолютный, но он работает.

Трагедии в Шанлыурфе и Кахраманмараше показали цену промедления. Азербайджан выбрал другой путь - действовать до, а не после. Распоряжение Президента Ильхама Алиева задает рамку, в которой защита детей в цифровой среде становится системной государственной политикой. Ибо цифровая среда давно перестала быть параллельной реальностью. Она формирует мышление, ценности и поведение целого поколения. И вопрос уже не в том, нужно ли государству присутствовать там, где присутствуют его дети. Вопрос в том, насколько грамотно и последовательно оно это делает. И в этом ключе, Азербайджан выбрал путь системного, а не реактивного подхода. Теперь главное - пройти его до конца.