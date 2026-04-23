Снижение уровня Каспийского моря требует коллективных решений

Снижение уровня Каспийского моря - это общий вызов, который требует коллективных решений.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

"Азербайджан провел в рамках COP29 в 2024 году в Баку высокоуровневое министерское мероприятие, посвященное проблеме снижения уровня воды в Каспийском море. Оно объединило прикаспийские государства, Программу ООН по окружающей среде (UNEP), международные организации и доноров для обсуждения регионального сотрудничества и стратегий. Это был важный шаг для вывода данной проблемы на глобальный уровень. По итогам мероприятия была принята Декларация прикаспийских государств, ставшая первым коллективным обязательством по укреплению сотрудничества в этой сфере", - сказал М.Бабаев.

По его словам, на основе этой декларации Секретариат Тегеранской конвенции подготовил документ на 2026-2036 годы - десятилетний план действий, предусматривающий рамки для скоординированных мер в предстоящее десятилетие.

М.Бабаев отметил, что по запросу Азербайджана UNEP также подготовила и представила на COP29 рабочий документ по колебанию уровня Каспийского моря и изменению климата.

"На COP30 в Белене Азербайджан провел уже третий подряд министерский диалог по этой теме, по итогам которого также была принята декларация, ставшая важным продолжением совместных усилий", - добавил Бабаев.

Он подчеркнул, что важно участие всех партнеров и призвал прикаспийские государства и международные организации перейти от слов к действиям.