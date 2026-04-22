В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

23 апреля в ряде регионов объявлено жЕлтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана.

Сообщается, что в Джульфе, Ордубаде, Губе, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Шабране, Сиязане, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Лерике, Ярдымлы, Дашкесане, Гедабее, Гяндже, Гёйгёле, Самухе, Горанбое, Нафталане, Мингячевире, Гёйчае, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Сабирабаде, Гобустане, Шамахы, Кяльбаджаре, Лачине, Джебраиле, Физули и Зангилане, в соответствии с желтым предупреждением, будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

