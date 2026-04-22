Директор "Ени клиника" освобожден от должности

Директор "Ени клиника" Барат Юсубов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakupost.az, соответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Анар Байрамов.

Согласно информации, заявление Барата Юсубова было подано некоторое время назад и сегодня оформлено официально.

Отметим, что сегодня также распространилась информация об освобождении от должностей еще пяти советников руководителя TƏBİB.

Ранее мы сообщали, что директор Клинического медицинского центра Кёнуль Алекперов освобожден от занимаемой должности.