В Азербайджане вводится штраф за материалы ИИ без маркировки

В Азербайджане за распространение фото-, видео- или аудиоматериалов, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта, без соответствующей маркировки будет применяться штраф.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за намеренное распространение таких материалов в СМИ, при массовом демонстрировании в интернет-ресурсах или в информационно-телекоммуникационных сетях без четкой и заметной маркировки, указывающей на использование технологий искусственного интеллекта, предусматривается штраф в размере от 80 до 150 манатов.

Под "маркировкой" понимается визуальная, звуковая или текстовая маркировка, автоматически предоставляемая технологиями искусственного интеллекта, с помощью которых созданы фото-, видео- или аудиоматериалы, а также добавленная к указанным материалам.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.