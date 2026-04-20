В Азербайджане прекращена деятельность двух интернет-провайдеров
В Азербайджане прекратили деятельность два интернет-провайдера.
Как сообщает Day.Az, речь идет о компаниях "Skynet" ООО и "Robonet" ООО.
В результате учет указанных провайдеров был аннулирован.
Напомним, что "Skynet" была зарегистрирована в апреле 2023 года, а "Robonet" - в январе 2024 года.
Таким образом, общее число зарегистрированных в стране интернет-операторов, провайдеров и хостинг-провайдеров составило 194.
Отметим, что регистрацию интернет-операторов и провайдеров осуществляет Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре