Азербайджан обеспечил 82% нефти в БТД в I квартале

В январе-марте текущего года объем транзитной нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составил 6,206 миллиона тонн.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, это на 674,8 тысячи тонн или 9,8 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Так, в январе-марте 2025 года по БТД было транспортировано 6,881 миллиона тонн нефти.

В целом за указанный период 82,3 процента (5 миллионов 109,6 тысячи тонн) от объема нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, составила нефть, добытая в Азербайджане, а 17,7 процента (1 миллион 96,4 тысячи тонн) - нефть, поступившая из Туркменистана и Казахстана.