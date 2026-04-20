Латвия активно содействует развитию практического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Латвия активно содействует развитию практического сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС).

Как передает Day.Az, об этом заявила в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Латвии Байба Браже на полях Анталийского дипломатического форума.

По ее словам, отношения между Латвией и Азербайджаном традиционно носят близкий и конструктивный характер, охватывая высокий уровень политического диалога, межпарламентские обмены, отраслевое сотрудничество, экономические связи и контакты между людьми.

"Более того, с 2017 года эти отношения были повышены до уровня стратегического партнерства, что отражает высокий уровень взаимного доверия и понимания. В нынешней турбулентной геополитической обстановке значение таких стратегических отношений трудно переоценить. Мы разделяем общее понимание важности Устава ООН, в частности принципов многосторонности, международного права и основанного на правилах международного порядка, а также уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств. Наше партнерство помогает нам совместно отстаивать эти принципы как в рамках двустороннего взаимодействия, так и сотрудничества в международных организациях", - отметила министр.

Браже также подчеркнула, что текущее участие Латвии в Совете Безопасности ООН в качестве избранного члена предоставляет дополнительные возможности для поддержки основополагающих принципов Устава ООН.

"Мы также приветствуем позитивную динамику в отношениях между ЕС и Азербайджаном, где Латвия, как государство-член ЕС, содействует развитию более тесного диалога и взаимовыгодного практического сотрудничества", - добавила она.

Говоря о прогрессе в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, глава МИД Латвии отметила, что ее страна приветствует достигнутые 8 августа 2025 года в Вашингтоне соглашения в присутствии Президента США Дональда Трампа.

"Они знаменуют собой значительный прорыв на пути к завершению десятилетий конфликта. Латвия полностью поддерживает процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном, в рамках которого мы наблюдаем продолжающееся конструктивное взаимодействие с обеих сторон. Латвия считает важным, чтобы международное сообщество способствовало и содействовало этому процессу. Подписание окончательного мирного договора внесет значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности, а также процветания в регионе Южного Кавказа, одновременно открывая новые возможности для более тесного сотрудничества с Европой, в том числе в сфере взаимосвязанности", - заявила она.

Министр иностранных дел Латвии также рассказала о ключевых вопросах в рамках ее участия в Анталийском дипломатическом форуме.

"Мой главный посыл заключался в том, что крайне важно сохранять 360-градусный подход НАТО к обороне и сдерживанию, поскольку вызовы и угрозы безопасности, исходящие с разных направлений, становятся все более взаимосвязанными. Полномасштабная агрессия России против Украины выявила критические пробелы в оборонно-промышленном потенциале Европы, что стимулировало масштабные инвестиции в производство боеприпасов, цепочки поставок и долгосрочные закупки.

Для того чтобы Альянс оставался военно и политически сильным, европейские и канадские союзники должны направлять больше ресурсов на коллективную оборону и формировать значительные возможности и силы. Это подход "мир через силу", которого требует текущая среда безопасности, и именно он должен определять наши национальные и коллективные усилия в рамках подготовки к саммиту НАТО в Анкаре", - пояснила она.

Байба Браже также отметила, что ЕС может задействовать свой инструментарий в сфере экономической безопасности в рамках Европейской стратегии экономической безопасности и ее усиления посредством совместного сообщения "Укрепление экономической безопасности ЕС", в частности за счет снижения критических зависимостей, противодействия экономическому принуждению, а также согласования торговых, инвестиционно-контрольных и промышленных инструментов.

"С точки зрения Латвии, экономическая безопасность ЕС должна выстраиваться через партнерства - наши соглашения о свободной торговле, диалоги по экономической безопасности, работу в рамках G7 и возможные плюрилатеральные инициативы. ЕС имеет значительный общий интерес в тесном взаимодействии с единомышленниками, где уже ведется работа по формированию общего понимания и укреплению экономической безопасности. Углубление партнерств и укрепление основанного на правилах международного порядка - одного из ключевых элементов стратегии экономической безопасности - имеет решающее значение для сдерживания региональных кризисов и недопущения их перерастания в системные экономические потрясения.

Волатильность цен на энергоносители остается одним из наиболее быстрых каналов передачи нестабильности. И здесь у ЕС уже имеются инструменты. Например, REPowerEU - комплексный план, направленный на быстрый отказ от зависимости от российских ископаемых видов топлива, ускорение перехода к "зеленой" энергетике и повышение энергоэффективности. Эта инициатива нацелена на диверсификацию поставок, стабилизацию рынков и сдерживание ценовой волатильности", - добавила она.

Министр иностранных дел Латвии отметила, что ответ Европейского союза на кризис, усугубленный войной против Ирана, во многом опирается на уроки, извлеченные из преодоления прежней энергетической зависимости.

"Зависимость от российских энергоресурсов создала чрезмерные уязвимости, и ее сокращение потребовало значительных политических усилий и серьезных экономических затрат. Этот опыт укрепил способность ЕС быстро реагировать и реализовывать скоординированные меры, включая совместные закупки газа, усиление стратегических резервов и целевые рыночные интервенции.

В то же время кризис подтверждает, что долгосрочные инвестиции в возобновляемые источники энергии были стратегически верным выбором. По всему ЕС ускоряется развитие ветровой, солнечной и гидроэнергетики, при этом атомная энергетика остается предметом обсуждения как дополнительный вариант. Для Латвии мощный гидроэнергетический потенциал является важной основой, однако диверсификация энергобаланса остается необходимой для адаптации к меняющимся условиям.

Отключение стран Балтии от российской системы BRELL стало важным шагом, ускорив интеграцию в общеевропейскую энергетическую сеть и повысив способность перераспределять энергоресурсы туда, где они наиболее востребованы. Эти усилия укрепляют как безопасность Европы, так и ее глобальную конкурентоспособность, а также способствуют повышению доступности цен на энергию", - заключила Браже.