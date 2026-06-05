Армения не вернется в ОДКБ и, когда понадобится, примет решение и выйдет из организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении.

В ходе дебатов член правления партии "Сильная Армения" и племянник лидера партии Нарек Карапетян спросил у Пашиняна , что значит "заморозка участия" в ОДКБ и почему все еще не принято решение о выходе из организации.

"Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем, примем решение и выйдем <...>. Понадобится - выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем", - сказал он.