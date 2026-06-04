Российский агроэкспорт в Азербайджан достиг $800 млн

Объем российского агроэкспорта в Азербайджан составляет порядка 800 миллионов долларов США в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане Нури Гулиев в ходе гала-ужина "Сделано в России".

"Локомотивом российского экспорта в Азербайджанскую Республику, безусловно, является сельскохозяйственная продукция. В год в среднем порядка 800 миллионов долларов США российского экспорта идет на Азербайджан", - сказал Гулиев.

Он также подчеркнул, что российские компании успешно приняли участие в выставках в рамках Бакинской энергетической недели.

Отметим, что в Баку проходит гала-ужин "Сделано в России" - деловое мероприятие, направленное на развитие торгово-экономического сотрудничества между российскими производителями и представителями бизнеса Азербайджана.

Основными целями гала-ужина стали укрепление деловых и партнёрских отношений между российскими компаниями и торговыми сетями Азербайджана, развитие экспортного сотрудничества и расширение присутствия российских производителей на азербайджанском рынке, а также формирование долгосрочных деловых контактов и обсуждение перспектив совместных проектов.