Музыка без возраста - классика покорила Баку - ФОТО
В рамках I Международного музыкального фестиваля "Мир детей", организованного Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и Азербайджанской государственной детской филармонией, состоялся вечер классической музыки, сообщает Day.Az.
В концертной программе в Азербайджанском национальном музее искусств талантливые воспитанники Детской филармонии представили зрителям лучшие образцы мировой и азербайджанской классической музыки. В течение программы прозвучали произведения всемирно известных композиторов - Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Фридерика Шопена, Франца Шуберта, Антонио Вивальди, Петра Чайковского и Генрика Венявского. Юные исполнители продемонстрировали свое мастерство на фортепиано, скрипке, таре, гармони и каноне.
Особое место в концерте заняли произведения выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы. В исполнении юных музыкантов прозвучали произведения Гара Гараева, Джахангира Джахангирова, Васифа Адыгезалова, Узеира Гаджибейли, Тофига Гулиева и Фикрета Амирова, еще раз продемонстрировав богатство национального музыкального наследия.
Одним из запоминающихся моментов стали выступления детей, нуждающихся в особой заботе, а также юных исполнителей из различных регионов, присоединившихся к фестивалю. Участники из Шеки и Загаталы придали программе дополнительную выразительность и разнообразие своими яркими выступлениями.
Программа, включавшая в себя лучшие образцы мировой и азербайджанской классики, подарила участникам фестиваля незабываемые впечатления.
В завершение концерта всем участникам были вручены сертификаты.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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