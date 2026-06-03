https://news.day.az/politics/1839126.html

Военный атташе Азербайджана в Турции встретился с семьями погибших при крушении C-130 военнослужащих

Новый военный атташе Азербайджана в Турции генерал-майор Заур Зейналов посетил семьи военнослужащих Вооружённых сил Турции, погибших в результате крушения самолёта C-130. Как передает Day.Az, об этом распространил информацию аппарат военного атташе Азербайджана в Турции.