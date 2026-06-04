Проценты по кредитам этих граждан оплатит государство
Аграрный субсидийный совет принял новые решения, направленные на усиление государственной поддержки сельхозпроизводителей. Согласно новому механизму, часть годовой процентной ставки по кредитам, которые фермеры получают в банках для производственных целей, в размере до 19 процентов будет покрываться за счет государственного бюджета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Demokrat.az, об этом было заявлено на пресс-конференции Министерства сельского хозяйства.
Льгота предусмотрена для производства риса, кукурузы, хлопка, сахарной свеклы, табака, а также различных зерновых и зернобобовых культур.
Кроме того, в целях стимулирования внедрения современных систем орошения в Нахчыванской Автономной Республике были пересмотрены коэффициенты субсидирования. Так, за каждый гектар картофельных, овощных и бахчевых культур, выращиваемых с использованием современных систем орошения, будет выплачиваться на 150 манатов больше субсидий по сравнению с традиционными методами полива.
Данный шаг Совета направлен на повышение производительности в сельском хозяйстве и снижение финансовой нагрузки на фермеров.
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