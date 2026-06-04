Живописный оазис Алжира

Брезина - город-оазис в алжирской провинции Эль-Баяд, известный своими живописными пейзажами.

Как передает Day.Az, в социальных сетях распространилось видео, демонстрирующее красоту этой местности.

Сегодня регион считается одним из самых впечатляющих природных уголков Алжира, где бескрайние просторы Сахары сочетаются с величественными горными ландшафтами.