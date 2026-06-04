https://news.day.az/world/1839263.html Живописный оазис Алжира - ВИДЕО Брезина - город-оазис в алжирской провинции Эль-Баяд, известный своими живописными пейзажами. Как передает Day.Az, в социальных сетях распространилось видео, демонстрирующее красоту этой местности.
Живописный оазис Алжира - ВИДЕО
Брезина - город-оазис в алжирской провинции Эль-Баяд, известный своими живописными пейзажами.
Как передает Day.Az, в социальных сетях распространилось видео, демонстрирующее красоту этой местности.
Сегодня регион считается одним из самых впечатляющих природных уголков Алжира, где бескрайние просторы Сахары сочетаются с величественными горными ландшафтами.
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