https://news.day.az/world/1839147.html Обзор кратера Беккерель - ВИДЕО В сети распространились кадры кратера Беккерель, снятые с дрона. Как передает Day.Az, кадры были опубликованы в социальных сетях. Этот кратер имеет диаметр 167 км и опускается на глубину около 3,5
Обзор кратера Беккерель - ВИДЕО
В сети распространились кадры кратера Беккерель, снятые с дрона.
Как передает Day.Az, кадры были опубликованы в социальных сетях.
Этот кратер имеет диаметр 167 км и опускается на глубину около 3,5
Большая насыпь внутри стен кратера Беккереля возвышается примерно на 1 км над дном кратера и состоит из сотен слоев светлых отложений толщиной всего несколько метров каждый, состоящих из сульфатсодержащих пород.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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