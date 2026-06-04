Обзор кратера Беккерель

В сети распространились кадры кратера Беккерель, снятые с дрона.

Как передает Day.Az, кадры были опубликованы в социальных сетях.

Этот кратер имеет диаметр 167 км и опускается на глубину около 3,5

Большая насыпь внутри стен кратера Беккереля возвышается примерно на 1 км над дном кратера и состоит из сотен слоев светлых отложений толщиной всего несколько метров каждый, состоящих из сульфатсодержащих пород.

Представляем вашему вниманию данное видео: