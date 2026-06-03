Перечислены лучшие большие смартфоны
Журналисты издания BGR составили рейтинг лучших смартфонов с крупными экранами.
Как передает Day.Az, в подборку вошли модели с диагональю дисплея не менее 6,78 дюйма.
Лидером списка стал iPhone 17 Pro Max, оснащенный 6,9-дюймовым экраном. По мнению экспертов, устройство выделяется высокой производительностью, продвинутой камерой и аккумулятором, обеспечивающим полный день автономной работы.
В рейтинг также включили Samsung Galaxy S26 Ultra. Авторы отметили его качественный 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 3120 × 1440 пикселей. Кроме того, смартфон назвали одним из лучших вариантов для пользователей, заинтересованных в современных функциях искусственного интеллекта.
Среди рекомендованных устройств оказался и Samsung Galaxy Z Fold 7. Его складной экран в разложенном состоянии достигает 8 дюймов, при этом в сложенном виде смартфон сохраняет компактность и толщину, сопоставимую с обычными моделями.
Также эксперты выделили OnePlus 15 как доступный Android-смартфон с экраном диагональю 6,78 дюйма. Завершает список Nothing Phone (4a) Pro стоимостью около 426 долларов. Помимо основного 6,83-дюймового дисплея, устройство оснащено дополнительным экраном на задней панели.
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