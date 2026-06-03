В PASHA Kapital назначен новый CEO

Иси Мустафаев назначен главным исполнительным директором инвестиционной компании PASHA Kapital.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было объявлено на пресс-конференции, посвященной финансовым показателям компании за 2025 год.

До этого Иси Мустафаев занимал должность советника главного исполнительного директора инвестиционной компании.

Отмечается, что И.Мустафаев родился в 1979 году в городе Баку. В 1995-2001 годах он получил степень бакалавра и магистра в Азербайджанском государственном экономическом университете.

С 2000 года он работал на руководящих должностях в различных компаниях и банках, занимая посты экономиста и директора департамента. В 2021-2022 годах он занимал должность заместителя генерального директора ООО "Азерпочт", являлся членом правления и исполнял обязанности председателя правления компании.